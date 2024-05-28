ضمن استفادة أمانة الطائف من التقنيات المتطورة.. طائرات "درون" تضبط مخالفات امتثال المباني
استخدمت أمانة الطائف تقنيات متطورة لرصد ومتابعة المباني غير المتجاوبة مع إصدار شهادة "امتثال المباني". ورصدت الأمانة عبر طائرات "درون" المخالفات والتجاوزات في المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق "بلدي".
ووفقًا لما أكدته الأمانة لـ"سبق"، فقد باشرت تنفيذ جولات رقابية ميدانية على المباني والمنشآت؛ للتحقق من التزامها بمبادرة شهادة امتثال المباني تماشيًا مع القرار الوزاري الهادف إلى توفير بيئة عمرانية آمنة، تضمن تحقيق متطلبات السلامة، وتسهم في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة.
ووقف مراقبو الأمانة والبلديات الفرعية على الامتثال في المباني المستهدفة خلال هذه المرحلة، وضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري سعيًا لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، ورفع الجاذبية البصرية للمدينة، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.
وأكدت "الأمانة" أهمية الالتزام بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال، والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، والحد من المظاهر السلبية؛ للوصول إلى أعلى درجة من الامتثال.
وتم إشعار العديد من المباني بضرورة استخراج "شهادة امتثال"، وأهمية وعي المواطن بالأثر التنموي الفعال لذلك.
وأكدت الأمانة أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين يتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة؛ للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن السعودية وأنسنتها.