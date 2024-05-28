ضمن استفادة أمانة الطائف من التقنيات المتطورة.. طائرات "درون" تضبط مخالفات امتثال المباني

ووفقًا لما أكدته الأمانة لـ"سبق"، فقد باشرت تنفيذ جولات رقابية ميدانية على المباني والمنشآت؛ للتحقق من التزامها بمبادرة شهادة امتثال المباني تماشيًا مع القرار الوزاري الهادف إلى توفير بيئة عمرانية آمنة، تضمن تحقيق متطلبات السلامة، وتسهم في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة.