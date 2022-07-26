النيابة العامة: عقوبات أشد وأغلظ حال توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وشغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، والتغرير بالقُصّر ومن في حكمهم واستغلاله، وصدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.