رئيس جمعية منتجي الدواجن لـ"سبق": أسعار الدجاج والبيض لن تتأثر بالنقل

أكد الدكتور عبدالله بن كدمان رئيس مجلس الجمعيات التعاونية لمنتجي الدواجن بالمملكة لـ"سبق"، بأن أسعار الدجاج والبيض مستقرة منذ فترة طويلة بعد أن استوعبت الأسواق انعكاس تغير أسعار الأعلاف، مستبعداً في نفس الوقت التأثر بتغير أسعار النقل في حال حدث ذلك لكونه طفيفاً.
وتفصيلاً؛ قال "بن كدمان" إن الأسعار دائماً تحددها تكاليف الإنتاج. موضحاً: وحالياً لا يوجد تغيير في هذا الجانب ولله الحمد لافتاً إلى أن أثر ارتفاع أسعار النقل دائماً ليس بالعالي.
وأشار إلى أن ما طرأ هو تغير طفيف جداً لن يكون له انعكاس كبير على سوق الدواجن، مبينًا بأن السوق المحلي يشهد وفرة كبيرة في منتجات الدجاج والبيض وأن الأسعار إلى الآن ثابتة ومتوقع استمرار استقرارها خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن هناك عروضًا في بعض المنتجات وعليها انخفاض حالياً.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة قد كشف عن خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال إن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنوياً وتستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير أن تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن يصل إلى نحو 70% من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة.
يذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ارتفعت من 45% في 2016 إلى 68% في 2022م، حيث تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر خططها وبرامجها والمتابعة والدعم الفني؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% لتحقيق الأمن الغذائي.