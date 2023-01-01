رئيس جمعية منتجي الدواجن لـ"سبق": أسعار الدجاج والبيض لن تتأثر بالنقل

أكد الدكتور عبدالله بن كدمان رئيس مجلس الجمعيات التعاونية لمنتجي الدواجن بالمملكة لـ"سبق"، بأن أسعار الدجاج والبيض مستقرة منذ فترة طويلة بعد أن استوعبت الأسواق انعكاس تغير أسعار الأعلاف، مستبعداً في نفس الوقت التأثر بتغير أسعار النقل في حال حدث ذلك لكونه طفيفاً.

وتفصيلاً؛ قال "بن كدمان" إن الأسعار دائماً تحددها تكاليف الإنتاج. موضحاً: وحالياً لا يوجد تغيير في هذا الجانب ولله الحمد لافتاً إلى أن أثر ارتفاع أسعار النقل دائماً ليس بالعالي.