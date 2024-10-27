محكمة الاستئناف الإدارية تؤيد إلغاء قرار إيقاف معهد تدريبي بمكة

يُذكر أن الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نشر بيانًا بتاريخ 20 مارس 2024م بعنوان "بيان إيضاحي"، وجاء نصه: "رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معهدًا أهليًّا في منطقة مكة المكرمة، قدَّم تدريبًا مخالفًا لأساليب ومعايير التدريب المعتمدة التي تضمن الجودة حسب الخطة المعتمدة للمعهد، وتم تطبيق الأنظمة المنصوص عليها في القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي بحقه. وحرصًا على مصلحة المتدربين والمتدربات أتاحت المؤسسة استكمال التدريب للراغبين منهم في ذلك، مع ضمان التزام المعهد بالتدريب النظامي".