"لين" و"الرياض القابضة" توقعان مذكرة تفاهم متكاملة لتطوير واحة الملز "سبورت سفير"

أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في الحلول الرقمية الصحية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الرياض القابضة، الذراع الاستراتيجي والتنفيذي لأمانة منطقة الرياض، بهدف تطوير نموذج حضري متكامل يعيد تعريف مفهوم الرفاهية الصحية وجودة الحياة في العاصمة، وذلك من خلال مشروع واحة الملز «سبورت سفير» ضمن برنامج واحات الرياض.
وبموجب هذه المذكرة، يتم دمج التخطيط الحضري مع الذكاء الصحي الرقمي منذ المراحل الأولى للتصميم والتفعيل، بما يضمن أن تكون الصحة وجودة الحياة عناصر أساسية قابلة للقياس في تطوير المساحات العامة. ويهدف هذا التكامل إلى تحويل الوجهات الحضرية إلى بيئات داعمة للصحة الوقائية، والنشاط البدني، والرفاهية المستدامة، بما يخدم سكان وزوار مدينة الرياض على المدى الطويل.
ويجسد هذا التعاون نموذجًا عمليًا لانتقال مفهوم الرفاهية من كونها خدمات صحية تقليدية إلى أنماط حياة صحية مدمجة في البيئة الحضرية، تشمل النشاط البدني، وجودة الفضاء العام، وسهولة الوصول، واتخاذ قرارات صحية مبنية على البيانات. كما تتيح هذه المقاربة بناء مساحات حضرية قادرة على التكيّف والتطوير المستمر استنادًا إلى مؤشرات الاستخدام، والسلوك، والأثر الصحي.
وفي هذا الإطار، أكّد المهندس عاصم السحيباني، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة، أن الشركة ستُسهم بخبرتها في تطوير واحة الملز "سبورت سفير" بما يضع الإنسان في مقدمة أولويات المشروع، وأضاف أن التعاون مع لين، بصفتها الممكّن الوطني للتحول الصحي في المملكة، ستُسهم في توظيف البيانات الصحية، والمنصات الرقمية، وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم التخطيط الحضري الصحي، وقياس الأثر، وتحسين تجربة المستفيد بشكل مستمر.
وأوضح المهندس مهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لين لخدمات الأعمال، أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع مفهوم الرفاهية الصحة من نطاق الخدمات إلى نطاق الحياة اليومية، مؤكدًا أن دمج الصحة الرقمية مع التخطيط الحضري يمكّن من تصميم مدن تضع صحة الإنسان وجودة حياته في صميم عملية التنمية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيشمل التعاون استكشاف وتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة تجمع بين الصحة، والرياضة، والاستثمار الرقمي، إلى جانب تعزيز التكامل التقني والتشغيلي لضمان تجربة سلسة للمستفيدين، وربط المبادرات بالمنصات الصحية الرقمية الوطنية بما يتيح اتخاذ قرارات صحية أكثر وعيًا وفعالية.
وتُعد واحة «سبورت سفير» نموذجًا تطبيقيًا لهذا التوجه، حيث تمثّل وجهة حضرية تدمج التصميم، والتقنية، والصحة، لتحويل المساحات العامة إلى محركات نشطة للرفاهية وجودة الحياة، ودعم بناء مدن أكثر حيوية واستدامة في المملكة.