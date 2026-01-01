"لين" و"الرياض القابضة" توقعان مذكرة تفاهم متكاملة لتطوير واحة الملز "سبورت سفير"

ويجسد هذا التعاون نموذجًا عمليًا لانتقال مفهوم الرفاهية من كونها خدمات صحية تقليدية إلى أنماط حياة صحية مدمجة في البيئة الحضرية، تشمل النشاط البدني، وجودة الفضاء العام، وسهولة الوصول، واتخاذ قرارات صحية مبنية على البيانات. كما تتيح هذه المقاربة بناء مساحات حضرية قادرة على التكيّف والتطوير المستمر استنادًا إلى مؤشرات الاستخدام، والسلوك، والأثر الصحي.