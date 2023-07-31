مجلس التعاون يدين تفجير منطقة باجور شمال غربي باكستان

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التفجير الذي وقع في منطقة باجور- شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، الذي أدّى إلى سقوط عدد من قتلى والجرحى.