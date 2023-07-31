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مجلس التعاون يدين تفجير منطقة باجور شمال غربي باكستان

البديوي: موقفنا ثابت ورافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التفجير الذي وقع في منطقة باجور- شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، الذي أدّى إلى سقوط عدد من قتلى والجرحى.

وقال الأمين العام إن موقف مجلس التعاون ثابت ورافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعرب عن خالص تعازيه للحكومة الباكستانية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

باكستان
جاسم البديوي

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