داعية مجلسَ الأمن للتدخل.. الأردن تدين اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة

وشدّد على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.