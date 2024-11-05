"محمية الغراميل" بالعلا تجذب أنظار محبي الفلك والنجوم

ويحرص زوار "محمية الغراميل" القادمين إليها من مختلف دول العالم على التعرف على جميع تضاريسها الفريدة ليلتقطوا الصور لها وللظواهر السماوية التي يشاهدونها كالشهب والمذنبات ومجرة درب التبانة، حيث تنظم الشركات المتخصصة عددًا من الفعاليات الفلكية على مدار العام، بما في ذلك ورش عمل للتصوير الفلكي، ومهرجانات لمراقبة وتأمل النجوم، مما يعزز الوعي بالعلوم الفلكية بين المجتمع، وتبادل الخبرات بين المصورين الفلكيين والمحبين لهذا الفن.