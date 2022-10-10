"لازوردي للمجوهرات" تستعرض أحدث مجوهراتها في مدينة "كان" الفرنسية

شاركت شركة "لازوردي للمجوهرات"، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط؛ في القمة العالمية للتجارة الحرة وتجارة التجزئة على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي "TFWA”، الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد 2 أكتوبر واستمر حتى الخميس 6 أكتوبر الجاري في مدينة "كان" الفرنسية.
وتضمنت مشاركة "لازوردي" في المعرض استعراض أحدث مجموعات علامتها التجارية في جناحها الخاص بالمعرض، وتبادل وجهات النظر في آخر صيحات الموضة والأناقة مع الصناع العالميين، ومناقشة سبل التعاون المختلفة وفرص التوسع في الأسواق الأوروبية، بالإضافة لمشاركة رؤية "لازوردي" وجهودها في مجال ابتكار مصوغات الذهب والمجوهرات، بما يتناسب مع توجهات الشركة وتطلعاتها في توسعة نطاق أعمالها ومبيعاتها حول العالم.
وتعرف المشاركين في المعرض على مجموعة عريضة من مجوهراتها العريقة والحصرية، والمصوغة بحرفية عالية في تصاميم عصرية ومتنوعة لتلبية الأذواق والمناسبات المختلفة، حيث استقطبت "لازوردي" في جناحها الخاص بالمعرض عدد من المهتمين بأحدث صيحات عالم المجوهرات لتوسعة نطاق عملائها. وتأتي مشاركة "لازوردي" في المعرض تزامنًا مع احتفالها بمرور أكثر من 40 عامًا على تأسيسها، حيث نجحت الشركة في أن تكون أكبر مصمم ومنتج وموزع وبائع بالتجزئة لمجوهرات الذهب والألماس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.