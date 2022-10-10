"لازوردي للمجوهرات" تستعرض أحدث مجوهراتها في مدينة "كان" الفرنسية

وتعرف المشاركين في المعرض على مجموعة عريضة من مجوهراتها العريقة والحصرية، والمصوغة بحرفية عالية في تصاميم عصرية ومتنوعة لتلبية الأذواق والمناسبات المختلفة، حيث استقطبت "لازوردي" في جناحها الخاص بالمعرض عدد من المهتمين بأحدث صيحات عالم المجوهرات لتوسعة نطاق عملائها. وتأتي مشاركة "لازوردي" في المعرض تزامنًا مع احتفالها بمرور أكثر من 40 عامًا على تأسيسها، حيث نجحت الشركة في أن تكون أكبر مصمم ومنتج وموزع وبائع بالتجزئة لمجوهرات الذهب والألماس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.