محافظ "منشآت" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك

وثمّن محافظ "منشآت" الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- خلال موسم الحج لجعل الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما ضمن أولوياتها، مشيراً إلى جهود رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن من دول العالم كافة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين والمسلمات حجهم وسائر عباداتهم، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء.