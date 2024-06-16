محافظ "منشآت" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات "منشآت" التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وثمّن محافظ "منشآت" الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- خلال موسم الحج لجعل الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما ضمن أولوياتها، مشيراً إلى جهود رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن من دول العالم كافة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين والمسلمات حجهم وسائر عباداتهم، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء.
وأشاد "الحسيني" بما تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العاملين في قطاع الحج والعمرة، من جهود كبيرة في كل المجالات اللوجستية والخدمية وغيرها من المجالات، مما أسهم في تسهيل أداء ضيوف الحرمين لمناسكهم وتهيئة كل الظروف المناسبة لذلك.