محافظ جدة يدشّن معرض التوظيف ويرعى حفل "الخريج" لمعهد الإدارة

وأضاف: أن هذه المناسبة تشهد سنويًّا تفاعلًا ملحوظًا من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، متمثّلة في تمويل ورعاية الحفل، والمشاركة في معرض التوظيف، وتقديم العروض الوظيفية لخريجي المعهد؛ حيث بلغ عدد العروض الوظيفية المقدمة للخريجين هذا العام أكثر من "1500" عرض وظيفي، من عدد من شركات ومؤسسات القطاع الأهلي.