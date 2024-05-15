محافظ جدة يدشّن معرض التوظيف ويرعى حفل "الخريج" لمعهد الإدارة

رعى محافظُ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، حفلَ الخريج والوظيفة الـ28 لفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث يحتفل المعهد بتخريج 145 خريجًا وخريجة، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المعهد.
بدأ الحفل بمسيرة الخريجين، ثم عرض مرئي بعنوان "الخريج والوظيفة". عقب ذلك ألقى مدير عام معهد الإدارة العامة كلمة أكّد خلالها أن ما يلقاه قطاع التدريب في المملكة عمومًا وفي معهد الإدارة العامة خصوصًا، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة، أيّدها الله، بإعداد الكوادر السعودية وتجهيزها للنهوض بالتنمية ودفع عجلة التقدم في هذا الوطن.
وأوضح أن حفل الخريج والوظيفة هذا العام يأتي مواكبًا للتوجهات الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص في سعودة الوظائف وتوطين سوق العمل، لافتًا إلى أن هذه المناسبة تشتمل على معرض للتوظيف تشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات بأجنحة تستقبل فيها الخريجين والزائرين، وتُعرف بما لديها من عروض ومزايا وظيفية.
وأضاف: أن هذه المناسبة تشهد سنويًّا تفاعلًا ملحوظًا من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، متمثّلة في تمويل ورعاية الحفل، والمشاركة في معرض التوظيف، وتقديم العروض الوظيفية لخريجي المعهد؛ حيث بلغ عدد العروض الوظيفية المقدمة للخريجين هذا العام أكثر من "1500" عرض وظيفي، من عدد من شركات ومؤسسات القطاع الأهلي.
بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة وتشريف سمو محافظ جدة لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة، وخدمة للوطن والقيادة.
عقب ذلك دشّن محافظ جدة معرض التوظيف، ثم كرّم 25 من الخريجين المتفوقين، كما كرّم رعاة الحفل الذي يستمر لمدة يومين، ويتضمن إلى جانب معرض التوظيف إقامة عدد من اللقاءات وورش العمل.