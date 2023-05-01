عملية أمنية مشتركة تنتهي بإحباط تهريب 428 كجم "حشيش" والإطاحة بمهربيها ومتلقيها بجازان

وتضافرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على (6) متهمين، وهم: (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومواطن؛ لتهريبهم ونقلهم وتلقيهم المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم مبلغ (470,950) ريالاً وهواتف متنقلة.