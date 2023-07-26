ابتداءً من الأربعاء القادم.. "التعليم" توجّه بضبط حضور الموظفين عبر "الأجهزة الذكية "

أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية محمد ناصر الغامدي تعميمًا ببدء تطبيق العمل بنظام الحضور والانصراف من خلال "تطبيق حضوري" على الأجهزة الذكية على كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات دون استثناء، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/ 1/ 1445هـ.
وجاء في تعميم وكيل وزارة التعليم العاجل والموجّه لمديري إدارات التعليم: نظرًا لإنهاء المرحلة الأولى من تطبيق برنامج "حضوري" بديوان الوزارة لضبط حضور وانصراف الموظفين على الأجهزة الذكية ممثلة في وحدة متابعة دوام الموظفين بالوزارة.
وأضاف: "ونظرًا للانتقال للمرحلة الثانية لتطبيق البرنامج بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وللتعريف بالبرنامج والعمل به على الأجهزة الذكية لكل الموظفين لديكم دون استثناء والعمل به ابتداءً من تاريخ 15/ 1/ 1445هـ.
وتابع: "لذا فقد تم تكليف وحدة متابعة دوام الموظفين بالوزارة لزيارة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لتمكين الموظفين من التعامل مع برنامج "حضوري".
وأكمل: "عليه نأمل اطّلاع سعادتكم وتسهيل مهمتهم، والتعاون معهم بما يخدم مصلحة العمل".