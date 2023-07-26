ابتداءً من الأربعاء القادم.. "التعليم" توجّه بضبط حضور الموظفين عبر "الأجهزة الذكية "

‬أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية محمد ناصر الغامدي تعميمًا ببدء تطبيق العمل بنظام الحضور والانصراف من خلال "تطبيق حضوري" على الأجهزة الذكية على كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات دون استثناء، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/ 1/ 1445هـ.