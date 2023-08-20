المتحور EG.5.. هل سيكون المتحور السائد في عام 2024؟

تم تسجيل المتحور الجديد المعروف باسم "إيريس - EG.5" رسميًّا في أكثر من 50 دولة حول العالم.
ويشير الباحث في المايكروبيولوجي "نبيل مردد" في حديث لـ"سبق" إلى أن EG.5 قد يصبح المتحور السائد خلال العام المقبل إذا استمر في انتشاره الحالي.
وعلى الرغم من أن تركيبة المتحور الجديد لا تختلف كثيرًا عن متحور أوميكرون السابق إلا أنه يتميز بقدرته على مراوغة الجهاز المناعي بشكل أكبر.
وبحسب مردد فإنه لا توجد مخاوف كبيرة في الوقت الحالي بشأن هذا المتحور، ولكن من المهم متابعة الأرقام والإحصاءات بشكل دقيق؛ إذ من المتوقع أن يزداد عدد الإصابات مع اقتراب فصل الشتاء، وزيادة التجمعات الداخلية.
وأكد مردد في حديثه لـ"سبق" أنه يجب التنبيه إلى ضرورة استكمال جميع الجرعات المطلوبة من اللقاحات للأشخاص الذين لم يتلقوها بعد، والحرص على التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة، وتجنب الأماكن المزدحمة، خاصة للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن.
وحول الأعراض الناجمة عن المتحور EG.5 أكد أنها تتشابه مع تلك التي يسببها متحور أوميكرون؛ إذ تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة، وكسلاً وخمولاً، وآلامًا في المفاصل، وتقلصات معوية، وإسهالاً. وفي الحالات المتقدمة قد يسبب ضيقًا بالتنفس وألمًا في منطقة الصدر والحجاب الحاجز. وبناء على ذلك يجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة العامة للوقاية من انتشار المتحور EG.5، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.