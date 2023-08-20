المتحور EG.5.. هل سيكون المتحور السائد في عام 2024؟

وحول الأعراض الناجمة عن المتحور EG.5 أكد أنها تتشابه مع تلك التي يسببها متحور أوميكرون؛ إذ تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة، وكسلاً وخمولاً، وآلامًا في المفاصل، وتقلصات معوية، وإسهالاً. وفي الحالات المتقدمة قد يسبب ضيقًا بالتنفس وألمًا في منطقة الصدر والحجاب الحاجز. وبناء على ذلك يجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة العامة للوقاية من انتشار المتحور EG.5، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.