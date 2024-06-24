فرن مشتعل والبرودة تتدفق.. "مشهد من داخل سيارتك" يدعوك "المسند" إلى تأمله

دعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إلى تأمل مشهد يكون فيه الفرد وقت الظهيرة داخل سيارته؛ حيث ترتفع درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة، وعلى سطح السيارة الملون تصل الحرارة إلى حوالى 60 درجة، وعلى غطاء المحرك الأمامي تقارب 70 درجة؛ بينما في داخل المحرك تتجاوز 100 درجة.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه على الرغم من كل هذه الحرارة الشديدة والملاصقة لهذا الفرن المشتعل (المحرك)، تتدفق البرودة إلى مقصورة السيارة من خلال فتحات مكيف الهواء البارد؛ مما يجعلك تشعر وكأنك في أجواء الشتاء الباردة بالمربعانية.
واستدعى هذا المشهد من ذاكرة "المسند"، قول الله تعالى: {يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم}؛ في إشارة إلى عظمة الله وقدرته على أن يفعل ما يشاء.