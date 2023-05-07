بحضور وزير التعليم.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة الفيصل

وعبّر رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع خلال كلمته، عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على رعايته لحفل التخرّج ونائب أمير منطقة الرياض على الحضور والتشريف، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفل بمرور خمسة عشر عامًا على انطلاقتها، مبينًا أنها تقدم منظومة متطورة للتعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع ومجالات الريادة والاستدامة، مسهمة بدور فاعل ومؤثر في تحقيق تطلعات القيادة ورؤية الوطن 2030.