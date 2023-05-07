بحضور وزير التعليم.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة الفيصل

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - اليوم - حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل وطالباتها، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.
وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم مسيرة للخريجين والخريجات، تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم عن جامعة الفيصل وإنجازاتها.
وعبّر رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع خلال كلمته، عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على رعايته لحفل التخرّج ونائب أمير منطقة الرياض على الحضور والتشريف، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفل بمرور خمسة عشر عامًا على انطلاقتها، مبينًا أنها تقدم منظومة متطورة للتعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع ومجالات الريادة والاستدامة، مسهمة بدور فاعل ومؤثر في تحقيق تطلعات القيادة ورؤية الوطن 2030.
ونوه الدكتور آل هيازع بإنجازات الجامعة التي تمثلت بحصولها على الاعتمادات المؤسسية والبرامجية من مؤسسات الاعتماد المحلية والدولية، كما حقق طلابها إنجازات تمثلت في حصولهم على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع.
ثم ألقيت كلمة الخريجين التي عبّروا خلالها عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية.
حضر الحفل عددٌ من الأمراء وأولياء أمور الطلاب والطالبات.