"تعليم الرياض" تحقق 6 مراكز أولى في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي

وبهذه المناسبة، هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة ومعلميهم ومعلماتهم وأسرهم، مشيراً إلى أن هذا الفوز سيكون دافعاً مهماً لمستقبلهم العلمي وحصولهم وزملاءهم من الإدارات الأخرى على الجوائز والمراكز المتقدمة في المسابقات الدولية والإقليمية.