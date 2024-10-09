"تعليم الرياض" تحقق 6 مراكز أولى في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 6 مراكز أولى (بطل البطولة) ضمن 24 مركزاً متقدماً فازوا بها في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي (WRO 2025).
وبهذه المناسبة، هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة ومعلميهم ومعلماتهم وأسرهم، مشيراً إلى أن هذا الفوز سيكون دافعاً مهماً لمستقبلهم العلمي وحصولهم وزملاءهم من الإدارات الأخرى على الجوائز والمراكز المتقدمة في المسابقات الدولية والإقليمية.
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض شاركت بـ 45 فريقاً و90 طالباً وطالبة و45 مدرباً.