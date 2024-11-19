بالتعاون مع "الدفاع".. "لجنة القانون الدولي الإنساني" تنظم دورة تدريبية حول "القواعد الأساسية"

نظّمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني دورة تدريبية بعنوان "القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني" بالتعاون مع وزارة الدفاع، في الفترة من 18 حتى 20 نوفمبر، بحضور اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، والأمين العام للجنة المستشار عبدالله الرويلي، في قاعة الملك عبدالعزيز للنشاط الثقافي بقيادة المنطقة الشمالية الغربية.