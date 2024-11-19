بالتعاون مع "الدفاع".. "لجنة القانون الدولي الإنساني" تنظم دورة تدريبية حول "القواعد الأساسية"

نظّمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني دورة تدريبية بعنوان "القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني" بالتعاون مع وزارة الدفاع، في الفترة من 18 حتى 20 نوفمبر، بحضور اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، والأمين العام للجنة المستشار عبدالله الرويلي، في قاعة الملك عبدالعزيز للنشاط الثقافي بقيادة المنطقة الشمالية الغربية.
وتضمنت الدورة عدد من المحاور والجلسات التي تتناول التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني؛ كالحروب الحديثة بالوكالة، والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والآلات الحديثة، والحرب السيبرانية والشركات الأمنية والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن محاور الدورة التعرف على دور الإعلام المدني والعسكري في النزاعات المسلحة والمسؤولية الجنائية.
وتنظم اللجنة الدائمة خلال الدورة جلسة حوارية عن أهمية إنفاذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني في الجهات الحكومية العسكرية والمدنية.
وتهدف اللجنة من خلال إقامة هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل عدد من منسوبي وزارة الدفاع وعدد من القطاعات الحكومية على الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية والمدنية والمراقبة القانونية لها.
وعلى مدار ثلاثة أيام تعمل اللجنة الدائمة على إظهار دور القيادات الاستراتيجية الوطنية في تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني ودور المستشارين القانونيين العسكريين والمدنيين والقضاة الوطنيين في النزاعات العسكرية، إضافة لأساليب القتال المحظورة والمقيدة في قواعد القانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه الدورة ضمن أنشطة وأعمال اللجنة لتدريب وتأهيل العاملين في القطاعات العسكرية والمدنية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني.