مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستاصل المستقيم والرحم والمبيضين بالروبوت Hugo™️ RAS

ويأتي التوسع المستمر لاستخدام الروبوت الجراحي في العمليات الجراحية في إطار مساعي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، لتعزيز كفاءة الرعاية المقدمة وتحسين جودتها في منشآتها الطبية، وفي تسريع الانتقال نحو مفاهيم رعاية صحية أكثر سهولة وتطوراً بالمملكة. حيث أن هذه التقنية تحظى بالكثير من المزايا، التي من أبرزها الدقة والمرونة العالية والنتائج الممتازة، وتقليل آلام بعد الجراحة وفقدان الدم ومخاطر الإصابة بالعدوى، وأيضاً تقليل المضاعفات أثناء الجراحة وبعدها وكذلك تقصير فترتي التنويم وتسريع التشافي والعودة لاستئناف الحياة اليومية بصورة طبيعية، كما أنها تمكّن الأطباء من إجراء العمليات المعقدة، التي قد يتعذر إجراءها بالتقنيات الأخرى بدقة متناهية.