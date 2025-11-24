مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستاصل المستقيم والرحم والمبيضين بالروبوت Hugo™️ RAS

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، إجراء عملية متقدمة لاستئصال المستقيم والرحم والمبيضين، لمراجعة باستخدام تقنية الروبوت الجراحي Hugo™️ RAS، بدون شق جراحي، ونومت بالعناية المركزة لـ"24" ساعة فقط، ذكرت ذلك د. غدير جمجوم استشارية جراحة الأورم والكبد والقنوات الصفراوية والجهاز الهضمي، رئيس الفريق الطبي المعالج.
التي قالت أن المراجعة وهي امرأة ستينية، زارت المستشفى، تشتكي من نزيف شرجي حاد، بسبب ورم بأسفل المستقيم، وأجريت لها عدة فحوصات دقيقة، بدأت بالتنظير ومن ثم التصوير المقطعي المحوسب للصدر والحوض والبطن Ct-scan، والرنين المغناطيسي Mri للحصول على صورة مُفصلة للعضلات والأعضاء والأنسجة الأخرى المحيطة بالورم في المستقيم، والتأكد من إمكانية استئصال الحوض بالروبوت الآلي.
وأضافت د. جمجوم أن الفريق الطبي الذي شارك فيه د. حاتم الجفري استشاري النساء والولادة وجراحة الأورام، ناقش الحالة، وانتهى إلى خطة علاجية ارتكزت على التدخل عبر الروبوت الجراحي المتطور Hugo™️ RAS، وبالفعل أجريت لها عملية، تم فيها استئصال المستقيم والرحم والمبيضين، واستغرقت العملية نحو "7" ساعات، ومضت بسلاسة، وتكللت في النهاية ولله الحمد بالنجاح التام، حيث نقلت المراجعة للعناية المركزة ووضعت تحت المراقبة لمدة "24" ساعة، قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية جيدة، بعدما تخلصت من النزيف.
ويأتي التوسع المستمر لاستخدام الروبوت الجراحي في العمليات الجراحية في إطار مساعي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، لتعزيز كفاءة الرعاية المقدمة وتحسين جودتها في منشآتها الطبية، وفي تسريع الانتقال نحو مفاهيم رعاية صحية أكثر سهولة وتطوراً بالمملكة. حيث أن هذه التقنية تحظى بالكثير من المزايا، التي من أبرزها الدقة والمرونة العالية والنتائج الممتازة، وتقليل آلام بعد الجراحة وفقدان الدم ومخاطر الإصابة بالعدوى، وأيضاً تقليل المضاعفات أثناء الجراحة وبعدها وكذلك تقصير فترتي التنويم وتسريع التشافي والعودة لاستئناف الحياة اليومية بصورة طبيعية، كما أنها تمكّن الأطباء من إجراء العمليات المعقدة، التي قد يتعذر إجراءها بالتقنيات الأخرى بدقة متناهية.