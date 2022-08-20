شاهد.. منظر مهيب لتوثيق عناق البرق بقمة برج الساعة خلال أمطار الجمعة
عندما بدأت الأجواء تتلبد بالغيوم، بالتزامن مع أصوات الرعد في مساء أمس الجمعة، بمكة المكرمة سار المصور أحمد الزهراني بمركبته نحو جبل خدمة في المنطقة المركزية، ووجه كاميرا جواله حديث الإصدار إلى قمة برج الساعة، مترقبًا اللحظة الحاسمة التي ينتظرها لتصوير البرق، وهو يعانق البرج ويضيء ما حوله في مشهد وثقه لحظة بلحظة.
وقال المصور الفوتوغرافي أحمد الزهراني لـ"سبق" إنه "من هواة التصوير الفوتوغرافي وقرر أن يوثق هطول أمطار يوم الجمعة، بتصوير البرق وهو يضرب بكل عنفوان في أنحاء مكة".
وأشار "الزهراني" إلى أنه ظل واقفاً ممسكاً بجواله موجهاً عدستها نحو برج الساعة لكي يحظى بلقطات نادرة للبرق وهو يعانق برج الساعة، وينتشر بالسماء مضيئًا سماء مكة، مضيفاً: "فعلاً وثقت هذه اللقطات، مؤكداً أن عدسات الأجهزة الذكية حديثة الإصدار أصبحت احترافية، وهذه اللقطات دليل على حديثي، وقد نشاهد ثورة متقدمة في احترافية عدسات الجوال في السنوات المقبلة".
وشهدت مكة المكرّمة مساء أمس الجمعة هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على معظم الأحياء والقرى المجاورة صاحبها صواعق رعدية رياح نشطة.