شاهد.. منظر مهيب لتوثيق عناق البرق بقمة برج الساعة خلال أمطار الجمعة

عندما بدأت الأجواء تتلبد بالغيوم، بالتزامن مع أصوات الرعد في مساء أمس الجمعة، بمكة المكرمة سار المصور أحمد الزهراني بمركبته نحو جبل خدمة في المنطقة المركزية، ووجه كاميرا جواله حديث الإصدار إلى قمة برج الساعة، مترقبًا اللحظة الحاسمة التي ينتظرها لتصوير البرق، وهو يعانق البرج ويضيء ما حوله في مشهد وثقه لحظة بلحظة.