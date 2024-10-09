"روابط العقارية" تعرض مشروعها "ذا جروف" في ريستاتكس جدة العقاري 2024

تشارك "شركة روابط العقارية" في "معرض ريستاتكس جدة العقاري 2024"بالشراكة مع "شركة العنوان للخدمات العقارية" الراعي الذهبي للمعرض، والمسوق الحصري لمشاريع روابط، لتقديم مشروعها السكني الفريد "ذا جروف" في الجناح "C8".
يمتاز "ذا جروف" بموقع استراتيجي في حي السلامة بمدينة جدة، حيث يتوسط ثلاثة شوارع رئيسية ويوفر إطلالات رائعة، بالإضافة إلى قربه من أبرز المعالم الحيوية والترفيهية في المدينة مثل مجمع "يو ووك" والمستشفى السعودي الألماني، كما يتمتع المشروع بسهولة الوصول إلى الطرق الشريانية في جدة، بما في ذلك طريق الأمير سلطان وطريق إبراهيم مسعود، مما يجعله وجهة مثالية لمن يبحثون عن السكن الراقي وسهولة التنقل في المدينة.
وفي تعليقه على المشاركة في المعرض، صرح سعد المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "روابط العقارية"، قائلاً: "يسعدنا تقديم مشروع (ذا جروف) في ريستاتكس جدة 2024، بالتعاون مع شريكنا التسويقي "العنوان" للخدمات العقارية، والذي يعكس رؤيتنا الطموحة لتطوير مجتمعات حيوية تسهم في تحسين جودة الحياة".
وتابع: "نسعى دائمًا لتقديم تجارب سكنية مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وهذا المشروع يجسد هذه الرؤية عبر تصميمه العصري ومرافقه المميزة التي تشمل (ذا جروف كوفي) و(ذا جروف بارك) و(ذا جروف لونج)".
الجدير بالذكر، أن جدة تستضيف فعاليات معرض "ريستاتكس" العقاري لعام 2024 في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر في جدة سوبر دوم، بمشاركة واسعة من أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في التطوير والتسويق والتمويل العقاري، تحت برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مما يعزز مكانته كمنصة رئيسية للتواصل بين المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري.