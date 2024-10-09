"روابط العقارية" تعرض مشروعها "ذا جروف" في ريستاتكس جدة العقاري 2024

يمتاز "ذا جروف" بموقع استراتيجي في حي السلامة بمدينة جدة، حيث يتوسط ثلاثة شوارع رئيسية ويوفر إطلالات رائعة، بالإضافة إلى قربه من أبرز المعالم الحيوية والترفيهية في المدينة مثل مجمع "يو ووك" والمستشفى السعودي الألماني، كما يتمتع المشروع بسهولة الوصول إلى الطرق الشريانية في جدة، بما في ذلك طريق الأمير سلطان وطريق إبراهيم مسعود، مما يجعله وجهة مثالية لمن يبحثون عن السكن الراقي وسهولة التنقل في المدينة.