"محمد بن عبدالعزيز" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

وأشار إلى أن ما تتمتع به المناطق الاقتصادية من نظمٍ تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، وتنمية مجتمع الأعمال السعودي.