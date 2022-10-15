مركز جراحة السمنة بـ"تخصصي الطائف" ينجح في إجراء عملية تكميم لمواطن يزن 260 كجم

تابعت "سبق" مراحل عملية التكميم، وفي التفاصيل التي ذكرها سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، قال: "نجح أطباء جراحة السمنة في إنقاص وزن مريض يزن ما يزيد على 260 كيلوجرامًا، وكتلة جسم بلغت 80، إلى أن وصل خلال 7 أسابيع إلى 212 كيلو؛ مما مكن الفريق الطبي من إجراء عملية تكميم للمريض الذي كان يعاني من أمراض مزمنة من مرض السكر، والربو، والاختناق أثناء النوم، وفشل الجهاز التنفسي من النوع الثاني".