مركز جراحة السمنة بـ"تخصصي الطائف" ينجح في إجراء عملية تكميم لمواطن يزن 260 كجم

واصل مركز جراحة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، نجاحه في وضع برامج إنقاص الوزن لمرضى السمنة قبل إجراء عمليات التكميم لهم.
تابعت "سبق" مراحل عملية التكميم، وفي التفاصيل التي ذكرها سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، قال: "نجح أطباء جراحة السمنة في إنقاص وزن مريض يزن ما يزيد على 260 كيلوجرامًا، وكتلة جسم بلغت 80، إلى أن وصل خلال 7 أسابيع إلى 212 كيلو؛ مما مكن الفريق الطبي من إجراء عملية تكميم للمريض الذي كان يعاني من أمراض مزمنة من مرض السكر، والربو، والاختناق أثناء النوم، وفشل الجهاز التنفسي من النوع الثاني".
وقام الفريق الطبي بتحضير المريض قبل العملية تحت إشراف الدكتور خالد الشريف (استشاري جراحة السمنة) بالتنسيق مع أقسام التغذية العلاجية، والغدد، والصدرية، والتخدير، والعناية المركزة، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، والمركز الرياضي، والخدمات التمريضية.
كما تم تثقيف المريض وتوعيته عن كل التفاصيل، وقد أبدى المريض استجابة جيدة وقام باتباع التعليمات والإرشادات؛ مما ساهم بشكل كبير في التقليل من صعوبة إجراء العملية واستقرار حالة المريض بعدها.
وتم -بفضل الله- متابعة حالة المريض على مدار خمسة أيام بعد العملية، ولم يكن هناك أية مؤشرات لحدوث أي مضاعفات، وخرج المريض من المستشفى متعافيًا ولله الحمد.