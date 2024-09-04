"الفضلي" يؤكّد أهمية حوكمة العيون المائية في استدامة مصادر المياه وتعزيز التنمية الريفية

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني؛ أن زيادة الهاطل المطري في المملكة، وارتفاع مستويات المياه في طبقة الرسوبيات؛ تسبّبت في عودة جريان بعض العيون، كما أسهمت في جريانها عوامل عدة أخرى، من بينها: وجود آبار التغذية في بحيرات بعض السدود، وإزالة وتنظيف الطمي منها بشكلٍ مستمر، إضافة إلى توقف عددٍ كبيرٍ من الآبار الجوفية الموجودة على الطبقة المغذية للعيون في أعالي الأودية؛ وذلك بسبب هجرة المزارعين خلال فترة الجفاف، إلى جانب إزالة العقوم والحواجز من مجاري الأودية، منوّهاً إلى ضرورة تعظيـم الاسـتفادة مـن ميـاه العيـون، من خلال وجـود مزارع بالقرب منها، وتنظيـف وصيانـة القنـوات الناقلـة لميـاه العيون إلى برك التقسيم، إلى جانب الاستفادة من المياه الفائضة في مشاريع التشجير، ضمن مبادرة السعودية الخضراء.