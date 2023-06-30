تحوطهم منظومة خدمية متكاملة.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وعملت الرئاسة على تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم الدخول من وإلى المسجد الحرام، كما وفرت المصاحف بأحجام مختلفة، وبلغات متعددة، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة.

وجهزت 5000 عربة عادية، إضافة إلى 3000 عربة كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب خدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد .