برنامج أمنية حقَّق نجاحًا كبيرًا.. صناعة الفرح وتحقيق الأحلام على قناة السعودية

وتميز الفنان فايز المالكي بتقديم الابتكارات الجديدة، وخلق الفرص لتقديم الخدمات الإنسانية في صورة جديدة جاذبة ومسلية، يتم من خلالها تنفيذ فكرة جديدة، مثل برنامجه (أمنية)، الذي يتضمن أفكارًا نبيلة، وأهدافًا طموحة، وفكرة جاذبة، أبطالها أطفال، لديهم أحلام وأمنيات، ولديهم أمراض في القلب، أو أمراض سرطان، من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وقد بذل فريق العمل جهدًا كبيرًا لتجسيد أهداف البرنامج، وتحقيق حلم الأطفال، ووضع أمنياتهم بين أيديهم؛ ما جعل يوم تنفيذ البرنامج أجمل يوم في حياة الأطفال؛ إذ شعروا بالسعادة والفرح، وتحقيق الأحلام، والترفيه النفسي، والتخفيف من آثار المرض.