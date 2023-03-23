الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار عن يوم المسؤولية الاجتماعية: يعزّز الجهود في تحقيق برامج جودة الحياة

وقال: إن الشركة نفذت مجموعة من الشراكات الهادفة مع عدد من الجهات الحكومية، آخرها توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج "وعد"؛ لتدريب 100,000 شاب سعودي، كذلك وقعت مع عدد من المؤسسات التعليمية من أجل تدريب وتوظيف الشباب السعودي، كما تستعدّ الشركة لإطلاق منصّة معهد أكاديمية العثيم للتدريب، التي تهدف إلى تدريب أبناء وبنات الوطن وتنمية قدراتهم؛ من خلال دورات تدريبية تفاعلية على الإنترنت للوصول إلى أكبر شريحة من المستهدفين في كافة مناطق المملكة، وتمكينهم من المهارات المستقبلية؛ لتأهيلهم لسوق العمل.