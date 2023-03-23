الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار عن يوم المسؤولية الاجتماعية: يعزّز الجهود في تحقيق برامج جودة الحياة

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، مشعل بن عميره؛ أن يوم المسؤولية الاجتماعية الذي صدر القرار السامي الكريم بأن يكون يوم الـ23 مارس من كل عام، يكرّس أهمية المسؤولية الاجتماعية، ويؤكّد اهتمام الدولة، ويعزّز من جهودها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وتحقيق برامج جودة الحياة.
وتحدّث "بن عميره" عن تنامي الوعي والاهتمام ببرامج المسؤولية في القطاع الخاص، من خلال البرامج الاجتماعية والخدمية والتطوعية والخيرية الواسعة، التي تقدّمها الشركات والمؤسسات في إطار دعم وتكامل الجهود، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها لبناء وطن طموح ومزدهر.
وأشار "بن عميره" إلى الالتزام والاهتمام الذي توليه مجموعة شركات عبد الله العثيم للاستثمار ببرامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع؛ من خلال تبنّي وتقديم البرامج والأنشطة الهادفة في مختلف المجالات؛ وذلك في إطار رسالتها نحو المجتمع.
وقال: إن الشركة نفذت مجموعة من الشراكات الهادفة مع عدد من الجهات الحكومية، آخرها توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج "وعد"؛ لتدريب 100,000 شاب سعودي، كذلك وقعت مع عدد من المؤسسات التعليمية من أجل تدريب وتوظيف الشباب السعودي، كما تستعدّ الشركة لإطلاق منصّة معهد أكاديمية العثيم للتدريب، التي تهدف إلى تدريب أبناء وبنات الوطن وتنمية قدراتهم؛ من خلال دورات تدريبية تفاعلية على الإنترنت للوصول إلى أكبر شريحة من المستهدفين في كافة مناطق المملكة، وتمكينهم من المهارات المستقبلية؛ لتأهيلهم لسوق العمل.
فضلًا عن ذلك، فإن الشركة تستضيف باستمرار عددًا من الأيام العالمية؛ أبرزها الدفاع المدني والهلال الأحمر، إضافة إلى البرامج والفعاليات والمهرجانات الثقافية والاجتماعية، واستضافة ودعم فعاليات الأسر المنتجة، وغيرها، في مجمعات "العثيم مول" في مختلف مناطق المملكة.