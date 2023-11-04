"الموارد البشرية": أكثر من "193" ألف فرصة تدريبية ضمن "وعد".. خلال النصف الأول لـ2023

وتابع: الفرص التدريبية ضمن الحملة تستهدف جميع شباب وشابّات المملكة من خلال توفير عدد من البرامج والأنشطة التدريبية، سواء للعاملين أو الباحثين عن العمل أو الطلاب؛ لتمكينهم من المهارات التي تساعد في تحقيق الأهداف الوظيفية وتمكين الباحثين عن عمل من الحصول على الفرص التي تتناسب مع مهاراتهم وتخصصاتهم، وكذلك فإن الطالب الذي يستفيد من هذه البرامج في تخصصه فإن ذلك ينعكس إيجابيًّا على مساره المستقبلي.