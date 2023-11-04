"الموارد البشرية": أكثر من "193" ألف فرصة تدريبية ضمن "وعد".. خلال النصف الأول لـ2023

أكّد محمد الرزقي المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، أن حملة "وعد" تستهدف تقديم المهارات والتدريب بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتوفير أكثر من مليون فرصة تدريبية حتى 2025.
وقال: حتى النصف الأول من هذا العمل تم الوصول إلى أكثر من "193" ألف فرصة تدريبية على طريق تحقيق المستهدف للمرحلة لهذا العام، والذي يصل إلى "380" ألف فرصة تدريبية.
وأضاف: نحرص على توجيه الفرص التدريبية للمحتاجين إلى هذه الفرص بحسب احتياج كل منطقة، وتم تخصيص أكثر من "30" فرصة تدريبية لأبناء المنطقة الشمالية.
وأردف "الرزقي": بعض الشركات في القطاع الخاص حققوا أكثر من المستهدف وتجاوزوا الـ"100%"، والأرقام والمنجزات التي وضعتها الوزارة يتم تخطّيها، ونواصل إقامة الملتقيات في المناطق المختلفة لتوزيعها بحسب احتياج كل منطقة.
وتابع: الفرص التدريبية ضمن الحملة تستهدف جميع شباب وشابّات المملكة من خلال توفير عدد من البرامج والأنشطة التدريبية، سواء للعاملين أو الباحثين عن العمل أو الطلاب؛ لتمكينهم من المهارات التي تساعد في تحقيق الأهداف الوظيفية وتمكين الباحثين عن عمل من الحصول على الفرص التي تتناسب مع مهاراتهم وتخصصاتهم، وكذلك فإن الطالب الذي يستفيد من هذه البرامج في تخصصه فإن ذلك ينعكس إيجابيًّا على مساره المستقبلي.