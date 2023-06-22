"القصبي": الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية عقود البيع الدولي تعزز نمو القطاع التجاري

ويعمل المركز على دراسة انضمام المملكة لعددٍ من الاتفاقيات الدولية، في إطار تعاونه مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال" في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التعاون بشأن المساهمة المالية في صندوق "الأونسيترال" الاستئماني، التي تهدف إلى تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار، من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، إضافة إلى بناء القدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بما يسهم في دعم التفسير الموحد لنصوص "الأونسيترال" ومعاييـر القانون التجاري الدولي.