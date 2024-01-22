"ماكجيفرن": المشروع الرياضي في الرياض بطول 135 كم ويخفض انبعاثات الكربون

أكدت الرئيسة التنفيذية للمسار الرياضي جين ماكجيفرن، أنّ المشروع الرياضي أحد أكبر المشاريع المستدامة الضخمة في العاصمة الرياض، يمتد بطول 135 كم، ويصل غرب الرياض بشرقها، وسيسهم في المستقبل بتخفيض انبعاثات الكربون في المدينة، لتكون أكثر صحية ورفاهية للعيش.
وأوضحت في جلسة منتدى مستقبل العقار بعنوان "الثروة الخفية للمدن"، أن المشروع يسهم بالتجديد الحضري كأكبر متنزه طولي في العالم، يوفر العديد من المسارات المخصصة للمشي وركوب الدراجة الهوائية والمسطحات الخضراء، ويتيح فرص ممارسة أكثر من 50 رياضة مختلفة ومتنوعة لكافة أفراد المجتمع.
وقالت "ماكجيفرن" إنه تم اعتماد كود عمراني في المشروع، مستمد من مبادئ العمارة السلمانية للعقارات المطلة على طريق الأمير محمد بن سلمان، بتصاميم تناسب الهوية المحلية، وتحقق الانسجام والتكامل في الشكل العمراني من حيث المبنى وعلاقته بمحيطه.
وأشارت إلى أن "المسار الرياضي" يسعى لأن تصبح الرياض واحدة من أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم؛ وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة.