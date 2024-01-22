"ماكجيفرن": المشروع الرياضي في الرياض بطول 135 كم ويخفض انبعاثات الكربون

أكدت الرئيسة التنفيذية للمسار الرياضي جين ماكجيفرن، أنّ المشروع الرياضي أحد أكبر المشاريع المستدامة الضخمة في العاصمة الرياض، يمتد بطول 135 كم، ويصل غرب الرياض بشرقها، وسيسهم في المستقبل بتخفيض انبعاثات الكربون في المدينة، لتكون أكثر صحية ورفاهية للعيش.