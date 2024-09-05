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وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية ويبحثان التطورات في غزة
تبادلا الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.
وشهد الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة.
وحضر الاستقبال، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير إدارة غرب أوروبا خالد السبيعي.