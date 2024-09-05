وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية ويبحثان التطورات في غزة

وشهد الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة.