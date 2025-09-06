19 فرصة عقارية في مكة المكرمة عبر مزاد "أثر" الإلكتروني

تُعلن "العنوان العقارية"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، عن إطلاق مزاد "أثر" الإلكتروني، الذي يُقام ابتداءً من يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025م الساعة 11.00 صباحًا، وحتى يوم الخميس 11 سبتمبر 2025م، من الساعة 4:00 مساءً حتى 8:30 مساءً، عبر منصة "سومتك" للمزادات.