19 فرصة عقارية في مكة المكرمة عبر مزاد "أثر" الإلكتروني

تُعلن "العنوان العقارية"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، عن إطلاق مزاد "أثر" الإلكتروني، الذي يُقام ابتداءً من يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025م الساعة 11.00 صباحًا، وحتى يوم الخميس 11 سبتمبر 2025م، من الساعة 4:00 مساءً حتى 8:30 مساءً، عبر منصة "سومتك" للمزادات.
ويطرح المزاد 19 فرصة عقارية متنوعة في مواقع حيوية واستراتيجية في مكة المكرمة، تتنوع بين عقارات سكنية وتجارية. مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتحقيق عوائد استثمارية مجزية.
وتتميز العقارات المعروضة بمساحاتها المتنوعة، وقربها من الطرق الرئيسية والمرافق الخدمية، مما يعزز من قيمتها السوقية ويجعلها مناسبة الاستثمار، بما يواكب النمو السريع الذي تشهده مكة المكرمة.
ويمثل المزاد فرصة جاذبة للمستثمرين والمهتمين الباحثين عن عقارات نوعية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية. كما ترحب "العنوان العقارية" بتلقي استفسارات المهتمين عن العقارات المعروضة من خلال الاتصال على الرقم التالي: 0537788872