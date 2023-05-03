وزير النقل يتفقّد أعمال المناطق اللوجستية وحركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

‎واستعرض "الجاسر" الإمكانات الرائدة للميناء لتعزيز عمليات مناولة البضائع التي تجاوزت في نهاية عام 2022م نحو 56 مليون طن ونمو حجم المسافنة الذي ارتفع في الموانئ السعودية خلال السنوات الخمس الماضية وحتى نهاية عام 2022م بنسبة 37.1% ليصل إلى 5.6 مليون حاوية مقارنة بـ4 ملايين حاوية في عام 2018م؛ وذلك نتيجة الإصلاحات الهيكلية الواسعة التي أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء القطاع البحري في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.