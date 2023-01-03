المملكة.. تفاصيل توقعات الأمطار والمناطق المشمولة بها ليوم الثلاثاء

فجر وصباح الثلاثاء: يُتوقع هطول زخات من الأمطار ذات طابع محلي على أجزاءٍ مُتفرقة من الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ومنطقة الرياض بما في ذلك العاصمة والأجزاء الوسطى من المنطقة الشرقية، كما تتكاثر السُحب على أجزاء عِدّة من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة (بما في ذلك بعض الأجزاء الساحلية منها)، ويُتوقع أن تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية.