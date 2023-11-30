بدعم سعودي.. XPRIZE تعلن عن جوائز بقيمة 101 مليون دولار لأبحاث مكافحة الشيخوخة

أعلنت مؤسسة "XPRIZE" وهي منظمة غير ربحية تُمَول البحث العلمي مدعومة من السعودية، عن جوائز بقيمة 101 مليون دولار للأبحاث المتعلقة بمكافحة الشيخوخة، وهي الجائزة الأكبر في تاريخ المؤسسة التي أطلقت أكثر من 20 جائزة منذ تأسيسها في عام 1994.
وتهدف المسابقة، التي تحظى بدعم سعودي، إلى تطوير أدوية وعلاجات واستراتيجيات نمط حياة تستهدف زيادة فترة الحياة الصحية واستعادة وظائف العضلات والإدراك والجهاز المناعي لدى الأفراد المسنين واستعادة شبابهم.
وتركز على العلاجات التي تستعيد وظائف العضلات والإدراك والمناعة بنسبة لا تقل عن 10 سنوات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عامًا.
ووفقًا لمجلة "ساينس"، ستقدم الفِرَق المشاركة في المسابقة ملخصات لأبحاثها الحالية حول العلاجات المطروحة، وسيتم اختيار المجموعات التي تلبي معايير السلامة والجدوى والفعالية للانتقال إلى التجارب السريرية في عام 2026.