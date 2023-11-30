بدعم سعودي.. XPRIZE تعلن عن جوائز بقيمة 101 مليون دولار لأبحاث مكافحة الشيخوخة

أعلنت مؤسسة "XPRIZE" وهي منظمة غير ربحية تُمَول البحث العلمي مدعومة من السعودية، عن جوائز بقيمة 101 مليون دولار للأبحاث المتعلقة بمكافحة الشيخوخة، وهي الجائزة الأكبر في تاريخ المؤسسة التي أطلقت أكثر من 20 جائزة منذ تأسيسها في عام 1994.