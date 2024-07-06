أم وابنتها على مقاعد الدراسة بحملة "ناوان الصيفية" بالمخواة

"ملهية ومريم" رفعتا الشكرَ للقيادة الرشيدة التي أتاحت لهما هذه الفرصةَ لتعلُّم مختلف المهارات في مركز قريب من مقرّ إقامتهما، وأشادتا بما يقدم لهما من برامج توعوية وصحية، معبّرتَيْن عن فيض سعادتهما بالانضمام للرحلة التعليمية والاستفادة من البرامج المتنوعة في هذه الحملة التي أتاحت لهما اللحاق بقطار المعرفة.