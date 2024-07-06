أم وابنتها على مقاعد الدراسة بحملة "ناوان الصيفية" بالمخواة

جمعت الحملةُ الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم المخواة للعام الحالي 1445هـ؛ أمًّا وابنتها على طاولة الدراسة في القاعة الدراسية ذاتها بالمركز الرئيسي للبنات بناوان المقام بمدرسة ناوان للبنات.
وتفصيلًا: تواصل السيدةُ "ملهية أحمد العبدلي" وابنتها "مريم رمزي العبدلي"، رحلتَهما التعليمية في ذات الصف لاكتساب المعارف والمهارات.
"ملهية وابنتها" تسابقان الزمن لتعلم الحروف وقراءة القرآن واكتساب المهارات وسط أجواء داعمة من المعلمات.
رائدة النشاط بمركز ابتدائية ناوان "عايشة الزيلعي" تشير إلى الجدية العالية للأم وابنتها، وإقبالهما الشغوف على التعلم، مؤكدة أن روح التنافس الإيجابي بينهما جعلت من رحلتهما نحو العلم ذات معنى؛ حيث يبدين استعدادات عالية للتعلم.
"ملهية ومريم" رفعتا الشكرَ للقيادة الرشيدة التي أتاحت لهما هذه الفرصةَ لتعلُّم مختلف المهارات في مركز قريب من مقرّ إقامتهما، وأشادتا بما يقدم لهما من برامج توعوية وصحية، معبّرتَيْن عن فيض سعادتهما بالانضمام للرحلة التعليمية والاستفادة من البرامج المتنوعة في هذه الحملة التي أتاحت لهما اللحاق بقطار المعرفة.