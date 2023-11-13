نائب أمير مكة يُدشِّن مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية بجدة

‏وسيعمل المشروع في عام 2024 على تطوير أكثر من 500 حديقة و700 شارع حضري وساحة عامة، وتمكين 700 ألف من السكان من الوصول للحدائق خلال 10 دقائق، وتطوير نحو 400 كم من ممرات المشاة، وتطوير نحو 300 كم من مسارات الدراجات، وتطوير أكثر من 500 ساحة ألعاب للأطفال، وإنشاء أكثر من 300 ملعب رياضي.