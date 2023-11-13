نائب أمير مكة يُدشِّن مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية بجدة

دشَّن مساء اليوم الاثنين نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية بمحافظة جدة.
وفي التفاصيل، شهد الأمير بدر بن سلطان إطلاق "مشروع بهجة"، واطلع على مكونات المشروع الذي يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
ويقع المشروع على مساحة تقدر بـ 205 آلاف م2، وبطول 2.7 كم. ويحتوي الموقع على ممشى بحري، ومسار للدراجات بإطلالة بحرية، وعلى مناطق خضراء مفتوحة للعامة، ومواقف للسيارات، وألعاب للأطفال، وسقالة بحرية، إضافة إلى المباني الاستثمارية والشواطئ الرملية على امتداد المشروع التي تم تخصيصها للسباحة والاستمتاع والجلوس.
وتم تجهيز البنية التحتية للواجهة البحرية بشكل كامل من شبكات للكهرباء والصرف الصحي وتصريف لمياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المجسمات؛ كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية.. كما تم توفير كاميرات للمراقبة، تغطي كامل الموقع، مرتبطة بغرفة للتحكم.
وتسعى أمانة محافظة جدة من خلال تطوير الواجهات البحرية إلى تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر، وخلق بيئة بحرية سياحية جاذبة، فضلاً عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.
ويهدف "مشروع بهجة" إلى خلق بيئة حضرية مثالية للسكان في مدن السعودية كافة، من خلال إنشاء حدائق وفراغات عامة، تعزز لأسلوب حياة صحي وفق أفضل المعايير التصميمية التي تليق بتطلعات المواطنين والمقيمين.
وسيعمل المشروع في عام 2024 على تطوير أكثر من 500 حديقة و700 شارع حضري وساحة عامة، وتمكين 700 ألف من السكان من الوصول للحدائق خلال 10 دقائق، وتطوير نحو 400 كم من ممرات المشاة، وتطوير نحو 300 كم من مسارات الدراجات، وتطوير أكثر من 500 ساحة ألعاب للأطفال، وإنشاء أكثر من 300 ملعب رياضي.
وشهد الأمير بدر بن سلطان توقيع اتفاقيات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و6 جهات من القطاع الخاص؛ بهدف تنفيذ مشاريع لتطوير جودة الحياة في مدينة جدة.