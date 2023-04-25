قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 818 ألف مسافر خلال رمضان

وأوضح مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في الخطوط الحديدية السعودية محمد بن معاذ حميد الدين، أن تطبيق الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لشهر رمضان 1444هـ، جرى وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغّل لقطـار الحرمين السريع والجهات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة مباشرة من وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بخطة عمل متكاملة هدفت إلى تيسير رحلات ضيوف الرحمن من وإلى الحرمين الشريفين بكل أمان ويسر وأريحية.