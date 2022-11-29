بلدية بيشة تعتمد صرف تعويضات بـ7 ملايين ريال

وفي ضوء ذلك قال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان: إن اعتماد الصرف جاء بعد انتهاء إجراءات نزع الملكيات لإقامة وتطوير عدد من المشروعات البلدية والتنموية، واكتمال واستيفاء المستندات المطلوبة من قِبل المواطنين وعمل الرفوعات المسحية.