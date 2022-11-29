بلدية بيشة تعتمد صرف تعويضات بـ7 ملايين ريال

اعتمدت بلدية بيشة، اليوم الثلاثاء، صرف تعويضات لعدد من المواطنين بعد انتهاء إجراءات نزع ملكيات منهم.
وتُقدر التعويضات بسبعة ملايين ريال، وذلك ضمن نطاق مشروعات في مواقع متنوعة بالمحافظة.
وفي ضوء ذلك قال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان: إن اعتماد الصرف جاء بعد انتهاء إجراءات نزع الملكيات لإقامة وتطوير عدد من المشروعات البلدية والتنموية، واكتمال واستيفاء المستندات المطلوبة من قِبل المواطنين وعمل الرفوعات المسحية.
وأوضح أن تسليم التعويضات يأتي امتدادًا للجهود والمبادرات التي تبذلها أمانة المنطقة بشكل عام، وبلدية بيشة خاصةً، بهدف تأسيس مشروعات جديدة وإعادة التنظيم للكثير من المواقع والمرافق؛ تعزيزًا لجودة الحياة بالمحافظة ومراكزها.
وأضاف "آل جلبان" أن أعمال التقييم تمت عبر لجان مستقلة ووفق معايير فنية تراعي تقدير قيمة العقارات والصكوك ومساحة الأراضي، بناء على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.