شاهد.. جهود كبيرة لرجال "مرور الباحة" أثناء هطول الأمطار لضمان سلاسة الحركة

أحد أبرز جوانب جهود رجال المرور في منطقة الباحة هو الوجود الميداني المستمر. خلال فترات هطول الأمطار، ينتشر رجال المرور في مختلف أنحاء المنطقة، خصوصًا في المواقع التي تشهد عادةً كثافة مرورية عالية أو التي تكون عرضة إلى الانزلاقات والحوادث.