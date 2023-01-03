أمير الشرقية: لا بد أن يحصل المواطن والمقيم على خدمات مياه مميزة

وأضاف: "كما نشيد بأداء الشركة وإمكانياتها وكوادرها، من المهم أن أنقل لها هموم بعض عملائها والمستفيدين من خدماتها؛ حيث تكثر الشكاوى في بعض الأحيان من "الفوترة" وما في حكمها، وبلا شك أن حقوق الدولة لا بد أن تكون مستوفاة، وفي المقابل لا بد أن يحصل المواطن والمقيم على خدمة مميزة، وأن تتم الإجابة عن استفساراته، وتقدر الحالات الخاصة التي تكون فيها مشاكل بالتمديدات وخلافه، وهذا ملف نأمل من الشركة أن يكون قيد الاهتمام، وأنا على ثقة بأنهم يقدرون ذلك ويعملون على حل تلك الإشكاليات".