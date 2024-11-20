بدء وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة للمدينة المنورة

وكان أول الواصلين من الدفعة الأولى لبرنامج العمرة للعام الحالي 1446هـ، وفد المستضافين من مملكة ماليزيا، وعددهم 25 معتمرًا ومعتمرة، حيث تُمثل الدفعة الأولى من ضيوف البرنامج 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 12 دولة حول العالم، من بين 1000 معتمر من 66 دولة، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، يتم استضافتهم على 4 مجموعات خلال العام 1446هـ.