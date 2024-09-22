"السيف": ذكرى اليوم الوطني تحكي تضحيات مؤسسٍ وتكاتف شعبٍ وهمّة رجال سطروا البطولات

أكد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أن ذكرى اليوم الوطني ٩٤، تحكي لنا تضحيات مؤسس وتكاتف شعب، وهمة رجال سطروا خلالها بطولات، وتَتَابع تضحيات، وحنكة قيادات؛ لافتًا إلى أن مرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية قامت على أخوّة دين ووحدة وطن ومنهج حياة، ونقشت لحمة شعب ووحدة هوية وحكمة قيادة، واستمدت قوتها من دين إسلامي خالد، وعقيدة سمحة، وشريعة حاكمة ووسطية ومنهج راسخ واعتدال وأمن وأمان واستقرار.
وقال "السيف": بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩٤: قيادة المملكة منذ تأسيسها جعلت من المواطن محور ارتكاز في التنمية والسياسية والازدهار؛ فهي دارنا، وعزها مجدنا، ومحبتها في قلوبنا، وفيها النماء والازدهار وفي ظلها رغد العيش ورسوخ الأمن والأمان وتماسك منقطع النظير؛ مضيفًا: إننا نحن أبناء الشعب السعودي نتوارث المجد جيلًا بعد جيل، ونضيف في كل عام جديدًا ونصنع مجدًا، ونجدد عهدًا، ونتعاهد على الولاء للوطن، ونتفانى في محبته ورفعته ونخلص لقيادته.
وأضاف "السيف"، أن قيادتنا الرشيدة -وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وضعت رؤية خلاقة وطموحة، نستشرف المستقبل من خلالها وننافس بها العالم، مبتكرها ومهندسها هو صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وميادين الدولة هي ساحة لهذه الرؤية وتحقيق الأمل غايتها، وقد بدأت هذه الرؤية الطموحة تؤتي ثمارها على أرض الواقع؛ مما سيؤدي إلى نهضة كبرى تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة قريبًا بإذن الله.
من جانبها، دعت جامعة شقراء أساتذتها وموظفيها وطلابها للاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٤، في البهو الرئيسي بمقر الجامعة بمحافظة شقراء في تمام الساعة الـ١١ صباحًا.