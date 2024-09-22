"السيف": ذكرى اليوم الوطني تحكي تضحيات مؤسسٍ وتكاتف شعبٍ وهمّة رجال سطروا البطولات

وقال "السيف": بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩٤: قيادة المملكة منذ تأسيسها جعلت من المواطن محور ارتكاز في التنمية والسياسية والازدهار؛ فهي دارنا، وعزها مجدنا، ومحبتها في قلوبنا، وفيها النماء والازدهار وفي ظلها رغد العيش ورسوخ الأمن والأمان وتماسك منقطع النظير؛ مضيفًا: إننا نحن أبناء الشعب السعودي نتوارث المجد جيلًا بعد جيل، ونضيف في كل عام جديدًا ونصنع مجدًا، ونجدد عهدًا، ونتعاهد على الولاء للوطن، ونتفانى في محبته ورفعته ونخلص لقيادته.