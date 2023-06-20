منظومة خدمية متكاملة.. أعمال استقبال الحجاج القادمين من اليمن تتواصل بمنفذ الوديعة

وسخّر الهلال الأحمر السعودي إمكانياته الإسعافية على طريق شرورة- سلطانة، إضافة إلى رفع الجاهزية في المراكز الواقعة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وجميع مراكز الإسعاف والقيادة والتحكم بالمنطقة البالغ عددها 17 مركزًا إسعافيًّا بعدد 68 فرقة إسعافية، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ 997.