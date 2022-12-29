اتفاقية بين "الحبوب" و"سار" لنقل القمح من ميناء الدمام إلى الرياض تمتد لـ5 سنوات

وفي إشارة إلى المزايا الاستراتيجية التي يحققها هذا التعاون مع المؤسسة العامة للحبوب، أضاف "المالك" أن هذا التعاون سيسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية؛ حيث سيقلل الاعتماد على الشاحنات في الطرق، ويستهدف أيضًا رفع معدلات السلامة المرورية في الطرق الرابطة بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وستمتد رحلة منتجات المؤسسة بين المنطقتين إلى 428 كيلومترًا عبر السكة الحديدية.