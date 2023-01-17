يطور بنية تحتية مستدامة .. كيف سيساهم "الصندوق الاستثماري" في صناعة الفعاليات دولياً؟

في مسعاها للارتقاء بصناعة الفعاليات، أسست المملكة في عام 2019م "صندوق الفعاليات الاستثماري"، واليوم (الثلاثاء)، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق الصندوق، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لدعم قطاعات الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والإسهام في تحقيق أهداف "رؤية 2030" ضمن محوريها "اقتصاد مزدهر" و"مجتمع حيوي"، بحسب ما ورد في بيان الإعلان عن الصندوق.
وسيسهم صندوق الفعاليات الاستثماري في صناعة الفعاليات دوليًاً؛ من خلال بناء 35 موقعًاً متميزًاً، لاستضافة فعاليات بمستوى عالمي في القطاعات الأربعة، وستشمل المواقع: ساحات داخلية، ومعارض فنية، ومسارح، ومراكز للمؤتمرات، وميادين للرماية، ومسارات سباق الخيل، وحلبات سباق السيارات، ولن تتركز المواقع في منطقة واحدة أو عدة مناطق بل ستُبنى في كل أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع في هذه المواقع خلال عام 2023.
وبلغة الأرقام، سيسهم الصندوق في إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045م، وسيخلق العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وسيسهل بناء الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وجذب المستثمرين، والتعاون مع نخبة المشغلين العالميين ومطوري المحتوى في قطاع صناعة الفعاليات، لتعزيز جودة الحياة لمواطني المملكة، كما سيثري حياة المقيمين والزوار.
وسيعمل صندوق الفعاليات الاستثماري من خلال قطاع الثقافة، على تعزيز ثقافة التراث المحلي ومشاركته مع العالم، وفي قطاع الرياضة سيطور الصندوق مواقع رياضية متعددة، تحوّل المملكة إلى مركز عالمي للفعاليات الرياضية، وتعزيز الأنشطة الرياضية مجتمعياً، وفي قطاع الترفيه سيطور الصندوق أماكن ترفيهية شاملة، تتوافق مع ما تهدف إليه "رؤية 2030"، بأن تصبح مركزًا ترفيهيًا عالميًا واستقبال 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وفي قطاع السياحة سيعمل الصندوق على أن تكون المملكة واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.