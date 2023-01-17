يطور بنية تحتية مستدامة .. كيف سيساهم "الصندوق الاستثماري" في صناعة الفعاليات دولياً؟

وسيسهم صندوق الفعاليات الاستثماري في صناعة الفعاليات دوليًاً؛ من خلال بناء 35 موقعًاً متميزًاً، لاستضافة فعاليات بمستوى عالمي في القطاعات الأربعة، وستشمل المواقع: ساحات داخلية، ومعارض فنية، ومسارح، ومراكز للمؤتمرات، وميادين للرماية، ومسارات سباق الخيل، وحلبات سباق السيارات، ولن تتركز المواقع في منطقة واحدة أو عدة مناطق بل ستُبنى في كل أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع في هذه المواقع خلال عام 2023.