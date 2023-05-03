السفير السعودي بإسبانيا ينفي تعرُّضه لحادث سرقة في مدريد ويؤكّد: أتمتع بإجازتي في ربوع المملكة

وقال السفير موضحاً: نشرت صحيفة ABC الإسبانية صباح هذا اليوم ونقلته وكالات أخرى، تعرُّض السفير السعودي وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد من قِبل أشخاصٍ بدافع السرقة، وذكرت أيضاً أنه في أثناء الدفاع تعرَّض إلى اصابة في الرأس…! والخبر برمته خالٍ من الصحة ولا أساس له بالمطلق، وأنا لا أزال أتمتع بإجازتي السنوية مع أسرتي في ربوع المملكة الغالية، وفي أتم صحة وعافية.