أنفاق تُغلق ومنازل ومركبات تَتضرّر.. شاهد ما خلفته "أمطار الـ 10 ساعات في الشرقية"
خلفت الأمطار التي تعرّضت لها المنطقة الشرقية، وتحديداً مدينتا الدمام والخُبر، واستمرت 10 ساعات، أمس الإثنين، بعض الأضرار سواء في الأحياء أو في المركبات أو حتى على مستوى الطرق، حيث شهد بعض الشوارع إغلاقاً تاماً، إضافة إلى إغلاق أنفاق مدينة الدمام بسبب تجمُّع مياه الأمطار.
ورغم إغلاق بعض أنفاق مدينة الدمام، إلا أنها امتلأت بمياه الأمطار، ولم يتم التصريف إلا عن طريق سحبها بوساطة معدات خاصة، وقد تستغرق هذه الجهود فترة من الزمن، فيما طالب الأهالي الجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة المنطقة الشرقية بسرعة معالجة تجمُّع مياه الأمطار وإزالة جميع المخالفات التي خلفتها الأمطار، ومعالجة بعض الطرق المتضررة، حيث يتكرّر سيناريو أنفاق الشرقية كل عام مع موسم الأمطار، دون تقديم حلولٍ فعّالة، حيث يكون الإغلاق وسحب المياه، الحل الوحيد المطروح في كل عام.
وكان لحي ضاحية الملك فهد؛ أحد أكبر الأحياء السكنية على مستوى المملكة، النصيب الكبير من تجمُّع مياه الأمطار، داخل الحي؛ ما تسبّب في عرقلة خروج السكان ودخولهم.
هذا وكان المركز الوطني للأرصاد، قد حذّر مُسبقاً من هطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية، وذلك استناداً إلى صور الرادار، ونتيجةً للغزارة، حثّ جميع المواطنين في المنطقة الشرقية، على توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الجهات المختصّة.