أنفاق تُغلق ومنازل ومركبات تَتضرّر.. شاهد ما خلفته "أمطار الـ 10 ساعات في الشرقية"

ورغم إغلاق بعض أنفاق مدينة الدمام، إلا أنها امتلأت بمياه الأمطار، ولم يتم التصريف إلا عن طريق سحبها بوساطة معدات خاصة، وقد تستغرق هذه الجهود فترة من الزمن، فيما طالب الأهالي الجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة المنطقة الشرقية بسرعة معالجة تجمُّع مياه الأمطار وإزالة جميع المخالفات التي خلفتها الأمطار، ومعالجة بعض الطرق المتضررة، حيث يتكرّر سيناريو أنفاق الشرقية كل عام مع موسم الأمطار، دون تقديم حلولٍ فعّالة، حيث يكون الإغلاق وسحب المياه، الحل الوحيد المطروح في كل عام.