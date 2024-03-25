"حصة الشهري": المسؤولية الاجتماعية قيم ومفاهيم وواجب وطني لخدمة المجتمع

وتفصيلاً، قالت "الشهري": لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) يجسد مفهوم المسؤولية الاجتماعية في أسمى معانيها باعتبارها قيمة أخلاقية عالية وهذا يعني أن أي كيان أو منظمة أو مؤسسة لديه مسؤولية تجاه المجتمع، مما يجعل كل منظمة أو فرد يمارس المسؤولية من أجل الحفاظ على التوازن بين الاقتصاد والنظام البيئي والاجتماعي، وصولاً إلى التنمية المستدامة التي تصب في خدمة المجتمع على المدى البعيد وبصورة مستمرة.