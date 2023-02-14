خبير: الرياض مقبلة على خير في القطاع العقاري.. وهذه نصائح لكل من يريد الشراء

أكد الخبير العقاري ماجد الحارثي أن الرياض مقبلة على خير في القطاع العقاري، ووجّه في كلامه لبرنامج "يا هلا" نصائح لكل من يريد شراء عقار في الوقت الحالي، داعيًا إلى "التفاوض والقوة الشرائية".
وشدَّد "الحارثي" على ألا يتجاوز استقطاع الراتب 40٪ لكل قروضك ومصروفاتك كأقساط، مقترحًا تجربة المعيشة بمبلغ 4 أو 3 آلاف ريال مثلاً لمدة شهر أو شهرين حتى يعرف الشخص مدى مقدرته على التكيف، وإدارة مصروفاته وميزانيته بهذا المبلغ.
وأضاف: "قَيِّم العقار قبل شرائه، ولا بد أن يكون عليه شهادة ضمان وإتمام بناء". مؤكدًا أهمية التفاوض في السعر، وأن يضعه المشتري؛ لأن الكفة اليوم في يد المشتري وليس البائع، وألا يقبل بالسعر الذي يضعه له البائع. مؤكدًا أن هناك تفاوضًا اليوم، ويتمكن الناس من شراء عقار بأسعار معقولة في السوق.
وتحدث عن تجربة شخصية قائلاً: "في أحد الأحياء السكنية فاوضنا بسعر 30٪، واستطعنا الحصول على هذا السعر". موضحًا أن "هذه فرص".
وأشار إلى أن هناك عقارات ظلت لمدة سنة لم تُبَع لعدم قدرة المواطن على شراء المنتج المعروض في السوق. ولفت إلى أن عدد الذين استفادوا من منتجات وزارة الإسكان أكثر من مليون و400 ألف مستفيد، وسوف يزيد المعروض مع عمليات الضخ الجديدة.
وأضاف: "يجب على المطور العقاري أن يتوافق مع أوضاع السوق الجديدة ". وأوضح أن قرار سمو ولي العهد منح القطاع السكني 100 مليون متر مربع سوف يُحدث نوعًا من التوازن في السوق العقاري.
وأشاد الخبير العقاري ماجد الحارثي بدور الشركة الوطنية للإسكان التي تقوم بنقلة نوعية في التطوير العقاري.