خبير: الرياض مقبلة على خير في القطاع العقاري.. وهذه نصائح لكل من يريد الشراء

وأضاف: "قَيِّم العقار قبل شرائه، ولا بد أن يكون عليه شهادة ضمان وإتمام بناء". مؤكدًا أهمية التفاوض في السعر، وأن يضعه المشتري؛ لأن الكفة اليوم في يد المشتري وليس البائع، وألا يقبل بالسعر الذي يضعه له البائع. مؤكدًا أن هناك تفاوضًا اليوم، ويتمكن الناس من شراء عقار بأسعار معقولة في السوق.